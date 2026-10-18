В Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в России до 3,05 млн

Минтруд заявил о росте числа многодетных семей в России В Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в России до 3,05 млн

Москва18 окт Вести.Число семей с тремя и более детьми в России превысило отметку в три миллиона. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что за прошедшие два с половиной года эта категория населения продемонстрировала динамичный рост, увеличившись практически на 30%.

Согласно статистике, если в конце декабря 2024 года в стране насчитывалось 2,64 миллиона многодетных семей, то к началу сентября 2026 года данный показатель достиг 3,05 миллиона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо увеличивать численность населения, поскольку от этого зависит ее будущее.