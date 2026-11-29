Минтруд: маткапиталом в 2026 г. уже воспользовались порядка 1,8 млн семей

Минтруд раскрыл, сколько семей в 2026 году уже воспользовались маткапиталом Минтруд: маткапиталом в 2026 г. уже воспользовались порядка 1,8 млн семей

Москва29 ноя Вести.Средствами материнского капитала в 2026 году уже воспользовались порядка 1,8 миллиона семей в России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

В 2026 году средствами маткапитала уже воспользовались порядка 1,8 миллиона семей сказано в сообщении

В пресс-службе ведомства уточнили, что всего с начала действия программы сертификаты на материнский капитал получили почти 15,6 миллиона семей.

Сегодня, 29 ноября, в России отмечается День матери. Традиционно праздник приходится на последнее воскресенье ноября. Россиянок поздравили председатель Госдумы Вячеслав Володин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Ранее Минтруд раскрыл, сколько многодетных семей проживают в РФ.