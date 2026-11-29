Москва29 ноя Вести.С 2022 года звание "Мать-героиня" получили 276 россиянок, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

В ведомстве напомнили, что это звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. Оно было учреждено указом президента России от 15 августа 2022 года.

В Минтруде отметили, что обладательницам звания предоставляются социальные гарантии, аналогичные тем, которые предусмотрены для Героев Труда Российской Федерации.

Также с 2022 года 338 семей наградили орденом "Родительская слава" за воспитание семи и более детей. Еще 864 семьи получили медаль ордена "Родительская слава" за воспитание четырех и более детей.

День матери в России в 2026 году отмечается 29 ноября. Праздник традиционно приходится на последнее воскресенье ноября.

Ранее в Социальном фонде России назвали число мер поддержки материнства.