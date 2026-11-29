В Соцфонде рассказали о 40 мерах поддержки материнства Соцфонд: матери в России получают порядка 40 мер поддержки

Москва29 ноя Вести.Порядка 40 мер социальной поддержки материнства предоставляет Социальный фонд России, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. 29 ноября в России отмечается День матери.

Сегодня миллионы мам в России получают выплаты Соцфонда. Всего это порядка 40 различных страховых и социальных мер говорится в сообщении фонда

Как уточнили в пресс-службе, поддержка начинает действовать уже на этапе беременности и рассчитана на длительную перспективу, что помогает матерям планировать будущее детей.

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