Пособие по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн руб.

Размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн руб. Пособие по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн руб.

Москва18 ноя Вести.В 2027 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе расширенной встречи с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его словам, в следующем году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 207,6 тыс. рублей почти до 239 тыс. рублей в месяц.

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей в месяц против 83 тыс. рублей в 2026 году, а максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году составит более 1,1 млн рублей пояснил Котяков

Ранее министр заявил, что в 2027 году более 1,8 млн россиян смогут воспользоваться средствами материнского капитала, отметив, что в бюджете Соцфонда на это предусмотрено почти 545 млрд рублей.