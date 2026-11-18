В 2027 году размер маткапитала превысит миллион рублей Минтруд РФ: в 2027 году размер маткапитала превысит миллион рублей

Москва18 ноя Вести.После плановой индексации в 2027 году размер материнского капитала за второго ребенка впервые превысит один миллион рублей и составит 1 млн 28,7 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Ежегодно индексация маткапитала проводится 1 февраля. Таким образом сумма за первого ребенка поднимется до 778,5 тысячи рублей, а за второго – до 1028,7 тысячи рублей. Индексация производится в соответствии с уровнем инфляции.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, как в 2027 году изменится уровень пособия по беременности и родам. Его сумма превысит 1,1 миллиона рублей.