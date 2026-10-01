Котяков рассказал о планируемой индексации пособия при рождении ребенка Котяков: в 2027 году пособие при рождении ребенка составит 30,4 тыс.

Москва1 окт Вести.Единовременная выплата при рождении ребенка увеличится в 2027 году до 30,4 тыс. рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.

До 30,4 тыс. рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка сказал Котяков

С 1 февраля 2026 года размер этой выплаты был проиндексирован до 28 773 рублей, тогда же увеличилась и сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Как ранее отмечал Котяков, с 1 января 2027 года на 6,8% поднимут ряд социальных выплат, в том числе единое пособие для семей с низким доходом и беременных на ранних сроках, ежемесячную денежную выплату для льготников (ЕДВ) и материнский капитал.