Москва1 октВести.В России в 2027 году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778,5 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Размер материнского капитала увеличится… до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка (в 2027 году. – Прим. ред.)указал Котяков
Кроме того, в 2027 году вырастет максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности. По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ, такая выплата увеличится практически до 239 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что речь идет о работниках, чей трудовой стаж составляет восемь и более лет.