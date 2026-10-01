Котяков: маткапитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей в 2027 году

Назван размер маткапитала при рождении первого ребенка в 2027 году Котяков: маткапитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей в 2027 году

Москва1 окт Вести.В России в 2027 году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778,5 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Размер материнского капитала увеличится… до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка (в 2027 году. – Прим. ред.) указал Котяков

Кроме того, в 2027 году вырастет максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности. По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ, такая выплата увеличится практически до 239 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что речь идет о работниках, чей трудовой стаж составляет восемь и более лет.