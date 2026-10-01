Москва1 октВести.Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году вырастет практически до 239 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.
Уточняется, что речь идет о работниках, чей трудовой стаж составляет восемь и более лет.
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет... почти до 239 тысяч рублей в месяц в 2027 годуговорится в заявлении
На данный момент максимальная выплата составляет 207,6 тыс. рублей.
Ранее стал известен средний размер пенсии по старости к концу 2027 года.