Россиянам назвали средний размер пенсии по старости в 2027 году Средний размер страховой пенсии по старости достигнет 29,9 тысячи рублей

Москва1 окт Вести.Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля. Это следует из проекта бюджета Социального фонда, данные которого привело правительство России.

В 2027 году планируется дважды индексировать страховые пенсии. Так, с 1 февраля они будут увеличены на 6,8%, ориентируясь на уровень инфляции за 2026 год. С 1 апреля будет дополнительно проиндексирована на 3,3% страховая часть пенсии.

Эти расходы учтены в проекте нового трехлетнего бюджета Соцфонда. Документ был внесен в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Таким образом, к концу 2027 года размер средней пенсии по старости должен достичь 29 904 рублей.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что в России с октября страховое пособие по старости в увеличенном размере автоматически будут начислять пенсионерам, которые в сентябре отметили 80-летие, а также россиянам, получившим I группу инвалидности.