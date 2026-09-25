Москва25 сенВести.В России средний размер пенсионного обеспечения за год увеличился почти на 2 тысячи рублей, передает ТАСС, изучив статистику.
Согласно последним данным Соцфонда, в августе 2026 года средняя пенсия в РФ составила 25 469 рублей, а в прошлом году в том же месяце - 23 519 рублейговорится в сообщении
По прогнозам Минтруда, в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 29 904 рубля.
Ранее сообщалось, что разрыв между максимальной и минимальной пенсией в России превысил 23 тысячи рублей.