В России средняя пенсия выросла почти на 2 тыс. рублей за год Средняя пенсия в России превысила 25 тыс. рублей

Москва25 сен Вести.В России средний размер пенсионного обеспечения за год увеличился почти на 2 тысячи рублей, передает ТАСС, изучив статистику.

Согласно последним данным Соцфонда, в августе 2026 года средняя пенсия в РФ составила 25 469 рублей, а в прошлом году в том же месяце - 23 519 рублей говорится в сообщении

По прогнозам Минтруда, в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 29 904 рубля.

Ранее сообщалось, что разрыв между максимальной и минимальной пенсией в России превысил 23 тысячи рублей.