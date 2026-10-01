Названа максимальная сумма пособия по уходу за ребенком в 2027 году Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком составит свыше 95,5 тыс. рублей

Москва1 окт Вести.Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком в следующем году составит свыше 95,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в Минтруде.

"Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан, у которых отпуск по уходу за ребенком наступит в 2027 году, составит более 95,5 тысячи рублей в месяц" – сказано в материале

В министерстве уточнили, что в текущем году максимальная сумма составила 83 тысячи рублей.

Кроме того, по информации Минтруда, в следующем году единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей, максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей. А материнский капитал на первого ребенка в России увеличится до 778,5 тысячи рублей.

Также министерство проинформировало, что максимальная сумма пособия по больничному листу в 2027 году вырастет практически до 239 тысяч рублей в месяц.