Соцфонд РФ: россияне с детьми получат выплаты за август 3, 4 и 8 сентября

В Соцфонде РФ назвали даты выплат россиянам с детьми за август Соцфонд РФ: россияне с детьми получат выплаты за август 3, 4 и 8 сентября

Москва2 сен Вести.Россияне с детьми получат пособия и выплаты за август 3, 4 и 8 сентября. Об этом сообщил Социальный фонд РФ в своем канале в мессенджере MAX.

График выплат семьям с детьми за август: 3, 4, 8 сентября - дни зачисления выплат семьям с детьми за август говорится в публикации

Уточняется, что 3 сентября будут выплачены единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

4 сентября на счета поступит выплата из средств материнского капитала, которая обычно начисляется 5 числа каждого месяца. 8 сентября Соцфонд выплатит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Ранее сообщалось, что в 2026 году российские семьи с детьми смогут рассчитывать на новую ежегодную выплату, максимальный размер которой составит 189 тысяч рублей.