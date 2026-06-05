Единое пособие на детей в 2026 году: новые правила, размер выплат и условие 8 МРОТ

Единое пособие на ребенка — это мера государственной поддержки семей с низким уровнем дохода, которую могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины. В 2026 году в порядке назначения пособия произошли существенные изменения, включая введение правила 8 МРОТ и новый принцип учета алиментов. Рассказываем, что еще изменилось и как получить поддержку в этом году.

Что изменилось в едином пособии с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила назначения единого пособия, которые существенно повлияли на условия получения выплат. Главное нововведение — введение правила минимального дохода для трудоспособных членов семьи.

Основные изменения 2026 года:

Правило 8 МРОТ : каждый трудоспособный взрослый за расчетный период (12 месяцев) должен заработать не менее 8 МРОТ — 216 744 руб. при федеральном МРОТ 27 093 руб..

Новые правила учета алиментов с 1 марта 2026 года : если алименты выплачиваются добровольно или по нотариальному соглашению (без решения суда), СФР будет учитывать их не от МРОТ, а от средней зарплаты по региону.

Упрощение процедуры для новорожденных : СФР не проводит комплексную оценку нуждаемости, если семья уже получает выплаты на старших детей.

Индексация: материнский капитал и единовременные выплаты проиндексированы на 6,8%.

Кто имеет право на единое пособие в 2026 году: условия назначения

Единое пособие в 2026 году полагается следующим категориям граждан РФ:

будущей матери, которая встала на учет в поликлинике на ранних сроках (до 12 недель);

одному из родителей ребенка до 17 лет;

одному из опекунов либо усыновителей несовершеннолетнего ребенка.

Условия назначения единого пособия:

и родители, и ребенок имеют российское гражданство;

и родители, и ребенок постоянно проживают в России;

среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе прописки родителей;

семья имеет в собственности только соответствующее критериям имущество;

выполняется правило минимального дохода (8 МРОТ для трудоспособных членов семьи);

женщинам необходимо зарегистрировать беременность до срока в 12 недель.

К жителям новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) правило минимального дохода не применяется.

Размер единого пособия в 2026 году и формула расчета

Социальный фонд России

Размер единого пособия в 2026 году составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума (ПМ) на ребенка в регионе проживания. Базовый размер — 50% ПМ. Если с учетом выплаты в 50% среднедушевой доход семьи все равно ниже прожиточного минимума, пособие увеличивается до 75%. Если и этого недостаточно — до 100%.

Примерные размеры пособия в 2026 году (средние по России):

50% от ПМ на ребенка — около 7 500 руб.;

75% от ПМ на ребенка — около 11 200 руб.;

100% от ПМ на ребенка — около 15 000 руб.

Для беременных женщин расчет производится от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Как работает правило 8 МРОТ для получения пособия

С 1 января 2026 года введено правило минимального дохода: каждый трудоспособный член семьи за расчетный период (12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления) должен иметь доход не менее 8 МРОТ. При федеральном МРОТ 27 093 руб. это составляет 216 744 руб. за год.

Если трудоспособный член семьи не работал на протяжении нескольких месяцев по уважительной причине, то минимальный доход снизится пропорционально этим месяцам. Например, при трехмесячном перерыве в работе он составит 162 558 руб., или шесть МРОТ.

Уважительные причины отсутствия дохода:

уход за ребенком до 3 лет;

уход за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

уход за инвалидом I группы или престарелым старше 80 лет;

длительное лечение (от 3 месяцев подряд);

официальная безработица (постановка на учет в центре занятости) — не более 6 месяцев;

очное обучение до 23 лет;

прохождение срочной военной службы;

отпуск по беременности и родам;

отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Правило нулевого дохода: уважительные причины отсутствия заработка

Правило нулевого дохода: уважительные причины отсутствия заработка

Правило нулевого дохода достаточно простое: главное, чтобы на счет заявителя поступали средства в рамках минимум одной категории. Это может быть пенсия, зарплата, стипендия и так далее. Если член семьи не получает деньги ни по одной из категорий, то на это должна быть объективная причина.

Если хотя бы один из членов семьи, кому уже исполнилось 18 лет, в расчетном периоде не получал подтвержденного дохода, то он также должен будет объяснить, какая уважительная причина помешала ему заработать деньги. Если эти причины подтвердить официальными документами не удастся, то семья не получит единое пособие.

Как считается доход семьи: что учитывается, а что нет

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Для назначения единого пособия рассчитывается среднедушевой доход семьи. Нужно сложить все доходы семьи за расчетный период, разделить сумму на 12 месяцев, после чего разделить еще и на количество членов семьи.

Расчетный период — это 12 месяцев, предшествующих одному календарному месяцу перед подачей заявления. Пример: если заявление подано в июне 2026 года, то учтен будет период с апреля 2025 года по март 2026-го.

Какие доходы учитываются при расчете выплат

При расчете единого пособия учитываются следующие доходы семьи за расчетный период:

зарплаты, премии, оплата оказываемых услуг;

постоянные денежные выплаты военнослужащим, добровольцам и сотрудникам правоохранительных органов;

пенсии и пособия;

стипендии;

алименты, фактически поступившая сумма которых учитывается в доходах;

выплаты правопреемникам по пенсионному страхованию;

компенсации от государственных органов либо общественных объединений (за время исполнения государственных и общественных обязанностей);

доходы от самозанятости и предпринимательской деятельности (расходы на бизнес и целевые гранты не учитываются);

дивиденды, проценты по операциям с ценными бумагами, по счетам и вкладам;

налогооблагаемые доходы от продажи и аренды имущества;

доходы по договорам авторского заказа;

выигрыши в лотереях, тотализаторах и других рискованных играх;

содержание судей в отставке;

доходы, которые были получены за границей.

Какие доходы не учитываются при назначении пособия

Пособия и выплаты, связанные с детьми с беременностью:

единовременное пособие при рождении ребенка;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

выплаты на детей, на которых оформляется единое пособие, за прошлые периоды;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет, от восьми до 17 лет (за прошлые периоды);

ежемесячная выплата на детей от рождения до трех лет (за прошлые периоды);

ежемесячное пособие будущей маме, которая встала на учет в поликлинике на ранних сроках (за прошлые периоды);

ежемесячная выплата из маткапитала — очередность рождения ребенка в семье в этом случае не учитывается.

Алименты, выплаты по опеке и доходы детей:

доходы детей до 18 лет, которые учатся очно;

алименты на детей до 18 либо 23 лет;

проценты по номинальным счетам несовершеннолетних членов семьи под опекой или попечительством;

выплаты по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет и инвалидами с детства I группы.

Выплаты, которые связаны с лечением, реабилитацией и чрезвычайными ситуациями:

разовая финансовая помощь при чрезвычайных ситуациях: стихийных бедствиях, терактов и других;

единовременные страховые выплаты, включая ущерб жизни, здоровью и имуществу;

ежемесячные выплаты на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;

компенсация самостоятельно купленных техсредств реабилитации;

компенсация расходов на содержание собак-проводников;

единовременная материальная помощь на лечение детей.

Выплаты военнослужащим, мобилизованным и членам их семей:

Российский военный

дотации военнослужащим и добровольцам за вред при участии в боевых действиях;

выплаты на ремонт частных домов погибших военных;

доходы членов семьи, призванных на службу по частичной мобилизации.

Государственная поддержка и социальные программы:

помощь по социальному контракту;

гранты и субсидии в рамках господдержки;

налоговые вычеты, полученные через работодателя;

маткапитал, использованный для социальной адаптации ребенка-инвалида или строительства жилья;

суммы на оплату жилья и транспорта по господдержке.

Единовременные поощрения и компенсации:

единовременные денежные поощрения за получение звания "Мать-героиня", ордена "Родительская слава";

компенсация за изготовление надгробных памятников.

Как учитываются алименты: новые правила с 1 марта 2026 года

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С 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила учета алиментов при назначении единого пособия. Теперь порядок учета зависит от способа взыскания алиментов.

Алименты по решению суда: учитываются в размере, определенном судом. Если они не взыскиваются или взыскиваются в твердой сумме, но она ниже установленной, СФР может учесть алименты от минимального размера.

Алименты без решения суда (добровольные или по нотариальному соглашению): с марта 2026 года СФР будет учитывает алименты исходя не из МРОТ, а из средней зарплаты по региону проживания плательщика. Формула расчета:

на одного ребенка — 1/4 средней зарплаты по региону;

на двух детей — 1/3 средней зарплаты;

на трех и более детей — 1/2 средней зарплаты.

Это нововведение существенно увеличит учитываемый доход семьи и может повлиять на право получения единого пособия.

Особенности учета доходов для самозанятых

Для самозанятых родителей в 2026 году действуют особые правила учета доходов при назначении единого пособия. Доход самозанятого считается суммарно за расчетный период (12 месяцев), регулярность поступлений не важна.

Самозанятый должен заработать за год не менее 8 МРОТ, то есть 216 744 руб., если не было уважительных причин отсутствия дохода. При этом учитываются все поступления от предпринимательской деятельности, подтвержденные чеками в приложении "Мой налог".

Учет имущества семьи при оценке нуждаемости

При назначении единого пособия проводится комплексная оценка нуждаемости, включающая учет имущества семьи. Одновременно семья может иметь в собственности несколько объектов, входящих в допустимый законом перечень.

Какая недвижимость учитывается: жилье, дома, участки

К недвижимому имуществу относятся:

Квартира или комната. Если объектов недвижимости в собственности семьи несколько, то суммарная площадь должна быть менее 24 квадратных метров на одного члена семьи. Частный дом. Площадь может быть любая. Если же семья приобрела несколько домов, то в сумме площадь должна быть менее 40 квадратов на человека. Дача (садовый дом). Нежилое помещение. Машиноместо или гараж. Наличие двух объектов позволительно в качестве исключения: если в одной семье трое и больше детей или один из членов семьи — инвалид. Земельные участки. Здесь все зависит от местности, в которой живет заявитель: в городе разрешается иметь в собственности не больше 0,25 гектара, в селе — не более одного гектара. Лимит на количество участков не прописан.

Бывают ситуации, когда недвижимость полностью не принадлежит одному человеку. В этом случае при оценке нуждаемости членов семьи будут учитываться те доли, которые составляют более 1/3 части.

Какой транспорт учитывается при назначении пособия

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Имущество должно вписываться в следующие рамки:

автомобиль или мотоцикл: два транспортных средства допустимы в случаях, если семья многодетная, в семье есть инвалид или машина получена по господдержке;

трактор или другая единица самоходной техники: младше пяти лет (если получены по программе социальной поддержки населения, то разрешается наличие двух), а также катер или моторная лодка младше пяти лет.

Важное уточнение: если за плечами семьи числится автомобиль, мощность двигателя которого свыше 250 лошадиных сил и возраст не достиг пяти лет, то в едином пособии будет отказано. На положительный ответ можно рассчитывать только в том случае, если автомобилем пользуется семейство, где четверо и более детей. Также при оценке нуждаемости не учитывается транспорт, который находится в собственности опекаемых детей.

Как оформить единое пособие на ребенка: пошаговая инструкция

Пособие полагается родителям на государственном уровне. Чтобы его получить, нужно подать соответствующее заявление на пособие через портал "Госуслуги". Также можно обратиться за помощью в МФЦ или клиентскую службу СФР по месту жительства.

Какие документы нужны для оформления

Если решено подавать заявление лично через СФР или МФЦ, чтобы получить единое пособие, то надо подготовиться к визиту в ближайшее отделение и взять с собой следующие документы:

паспорт;

паспорт мужа/жены;

свидетельство о браке, разводе, смерти супруга (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт ребенка, если он старше 14 лет;

СНИЛС каждого члена семьи;

реквизиты банковского счета;

паспорт представителя и доверенность от нотариуса (при необходимости).

Если понадобятся дополнительные документы, об этом предупредит работник СФР или МФЦ. Предоставить оригиналы надо будет в течение 10 рабочих дней.

Как подать заявление через "Госуслуги"

Госуслуги GLP Фото: Globallookpress

Приложение "Госуслуги" может значительно упростить процедуру подачи заявления. Для этого надо сделать всего пять простых шагов:

Войти на "Госуслуги". Открыть заявление. Для этого нужно выбрать раздел "Услуги", затем пункт "Пенсии Пособия", открыть "Единое пособие на детей и беременных женщин" и нажать кнопку "Подать заявление". Проверить сведения, которые система сама автоматически заполнила по данным из личного кабинета. Ответить при необходимости на дополнительные вопросы. Нажать кнопку "Подать заявление".

После этого заявителю остается только следить за статусом заявления и ожидать решения. Все изменения будут сообщаться посредством уведомлений в личном кабинете пользователя. О необходимости предоставить дополнительные документы, которые нужны, чтобы получить пособие, также сообщат, перечислив список, место предоставления и сроки.

В редких случаях Социальный фонд может попросить также в течение 10 рабочих дней принести дополнительные документы непосредственно в организацию. Конкретный перечень запрашиваемых сведений может зависеть от разных факторов.

Сроки рассмотрения заявления и когда приходят деньги

Заявление на единое пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок может быть продлен до 20 рабочих дней, если потребуются дополнительные документы.

Пособие выплачивается ежемесячно третьего числа при безналичном зачислении на банковский счет, а при доставке через "Почту России" — с третьего по 22-е число месяца в зависимости от графика работы отделения.

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