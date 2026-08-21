Россиянам рассказали, как синхронизировать выплаты единого пособия на детей Соцфонд: единое пособие на детей можно синхронизировать одним заявлением

Москва21 авг Вести.Родители, которые получают единое пособие на нескольких детей с разными сроками назначения, могут синхронизировать даты выплат. Для этого необходимо подать одно заявление сразу на всех детей, сообщили в Социальном фонде России.

Заявление следует оформить в последний месяц периода, на который одному из детей было назначено единое пособие.

Если вы получаете пособие на нескольких детей с разными сроками назначения, то можно подать одно заявление на всех и синхронизировать выплаты говорится в сообщении в канале MAX

Если заявление одобрят, пособие на детей назначат со следующего месяца после подачи заявления. Таким образом, родители смогут привести сроки назначения выплат к единой дате.