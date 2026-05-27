Москва27 мая Вести.Процесс получения единого пособия для семей нужно упрощать, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина провел встречу с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым, в ходе которой отметил необходимость дальнейшего упрощения получения сервисов Соцфонда и развития электронного формата.

Это (работа по упрощению. - Прим. ред.), конечно, в равной степени относится и ко всем услугам, которые представляет фонд, включая единое пособие для семей с детьми сказал Мишустин

Премьер-министр подчеркнул необходимость помогать семьям с детьми с оформлением доступных им льгот, а также тщательно контролировать, как ведется эта работа.

Ранее в Общественной палате предложили ввести выплаты семьям с детьми к 1 июня.