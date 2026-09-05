Размер маткапитала индексируется по уровню фактической инфляции за прошлый год

Эксперт: ожидается индексация материнского капитала с 1 февраля 2027 года Размер маткапитала индексируется по уровню фактической инфляции за прошлый год

Москва5 сен Вести.В России материнский капитал будет проиндексировать примерно на 5,2%. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, окончательный размер индексации станет известен к 1 февраля 2027 года.

Исходя из анализа большего количества данных, можно обозначить примерные ориентиры индексации, которые на сегодняшний день представлены значением 5,2% отметил Гиринский

Эксперт уточнил, что размер маткапитала индексируется ежегодно по уровню фактической инфляции за прошлый год, поэтому процент повышения каждый раз меняется.

В этом году маткапитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а на второго - 234 тысячи рублей. Если семья уже получила сертификат на первенца, то при рождении второго новый документ не выдается. При этом сумма увеличивается автоматически.

Основной получатель социальной выплаты - мать, но в определенных ситуациях право переходит к отцу, опекунам или самим детям.