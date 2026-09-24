Единое пособие проиндексируют с 2027 года Единое пособие и другие выплаты планируют проиндексировать с 2027 года

Москва24 сен Вести.Выплаты связанные с прожиточным минимумом, в частности, единое пособие, планируется проиндексировать с 1 января 2027 года на 6,8%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Котяков сообщил, что с 1 января 2027 года на 6,8% будут повышены , социальные выплаты, среди которых единое пособие для семей с низким доходом и беременных на ранних строках, ежемесячная денежная выплата для льготников (ЕДВ) и материнский капитал. Единовременное пособие по рождению ребенка с 1 февраля будет повышено по фактической инфляции, страховые пенсии - дважды с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии - с 1 апреля 2027 года.