Депутат Ковшар: с февраля 2027 года маткапитал на двух детей превысит 1 млн руб.

Депутат: с февраля 2027 года маткапитал превысит 1 млн рублей Депутат Ковшар: с февраля 2027 года маткапитал на двух детей превысит 1 млн руб.

Москва15 ноя Вести.Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей с февраля 2027 года. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По ее словам, которые приводит ТАСС, в феврале проиндексируют больше четырех десятков видов соцвыплат на 6,8%.

С 1 февраля … сумма на второго ребенка в следующем году увеличится до 1 млн 028 тыс. 743,71 рубля, впервые за время действия программы сказала Кавшар

Депутат подчеркнула, что маткапитал на первого ребенка увеличится по сравнению с 2026 годом на 49,5 тыс. рублей и составит почти 778,5 тыс. рублей. Средства на исполнение всех социальных обязательств заложены в проектах бюджета РФ и бюджета Соцфонда на 2027 год и плановый период, заверила Кавшар.

10 ноября депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что остаток материнского капитала можно получить на банковский счет.