В Госдуме заявили о планах проиндексировать маткапитал в России на 6-7% Депутат Бессараб: маткапитал с 1 февраля проиндексируют на 6-7%

Москва12 сен Вести.В России с 1 февраля следующего года размер материнского капитала проиндексируют ориентировочно на 6-7%. Об этом в беседе с ТАСС рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Политик напомнила, что материнский капитал каждый год индексируется на процент инфляции.

Предварительно, ЦБ прогнозирует инфляцию в пределах 6-7% сказала Бессараб

В нынешнем году размер выплаты на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго ребенка - 234 тысячи рублей. При этом если на первого ребенка родители не оформляли маткапитал, то его сумма на двоих детей составляет 963 тысячи рублей. Таким образом, указала депутат, после индексации размер выплаты на двоих детей должен превысить 1 миллион рублей.

Бессараб также обратила внимание, что маткапитал часто не ограничивается только федеральной программой. По ее словам, в 33 российских регионах осуществляют выплаты на третьего ребенка, отдельные субъекты - на четвертого и последующих.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказал мнение, что необходимо разрешить семьям приобретать автомобили за счет средств маткапитала.