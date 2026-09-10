Москва10 сен Вести.Семьям необходимо разрешить приобретать автомобили за счет средств материнского капитала. Многие региональные власти уже пошли по этому пути, разрешив тратить на покупку авто местные льготные средства. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

В беседе с ТАСС он пояснил, что для реализации инициативы нужно предусмотреть ряд ограничений. Например, машина должна быть оформлена в совместную собственность с детьми.

Наша партия предлагает разрешить тратить средства маткапитала на покупку отечественных автомобилей. Мы не раз вносили такие законопроекты, многие регионы уже пошли по этому пути: разрешили использовать на покупку авто местные выплаты пояснил Миронов

Ранее лидер "Справедливой России" выступил с инициативой о введении выплат для родителей, которые не имеют работы и полностью посвящают себя воспитанию ребенка. Такое пособие он назвал "родительской зарплатой".