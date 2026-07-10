Москва10 июл Вести.Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов пообещал не допустить запрета в России автомобилей с правым рулем. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести" в ходе рабочей поездки во Владивосток.

В июне этого года Минтранс России сообщил, что совместно с МВД, Минпромторгом и ФГУП "НАМИ" ведет работу по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. В Минтрансе также уточнили, что о введении каких-либо ограничений и запретов речи не идет.

Четыре миллиона владельцев праворульных машин! Я абсолютно убежден, что этого нельзя делать, и, более того, могу пообещать, что я не позволю это сделать. Если что, я пойду к президенту, потому что это безумие заявил в связи с этим Сергей Миронов

Ранее сообщалось, что в автошколах в некоторых регионах России могут появиться программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем.