В Минтрансе сделали заявление о праворульных машинах Минтранс: введение запрета на праворульные машины не обсуждается

Москва24 июн Вести.Специалисты изучают риски вождения праворульных машин в России, где соблюдается правостороннее движение, однако речи о введении ограничений на такие автомобили не идет. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

Ранее министерство сообщало, что ведомство вместе с МВД, Минпромторгом и ФГУП "НАМИ" анализирует эксплуатацию праворульных автомобилей для того, чтобы последствии сформировать соответствующие предложения.

Речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов цитирует заявление РИА Новости

В ведомстве уточнили, что сбор аналитики об особенностях управления такими машинами необходим для снижения рисков на дорогах.