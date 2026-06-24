Москва24 июнВести.Специалисты изучают риски вождения праворульных машин в России, где соблюдается правостороннее движение, однако речи о введении ограничений на такие автомобили не идет. Об этом заявили в Минтрансе РФ.
Ранее министерство сообщало, что ведомство вместе с МВД, Минпромторгом и ФГУП "НАМИ" анализирует эксплуатацию праворульных автомобилей для того, чтобы последствии сформировать соответствующие предложения.
Речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретовцитирует заявление РИА Новости
В ведомстве уточнили, что сбор аналитики об особенностях управления такими машинами необходим для снижения рисков на дорогах.