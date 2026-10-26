В 2027 году вырастут единое пособие и выплаты на детей: суммы названы Депутат Говырин: с января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%

Москва26 окт Вести.Повышение целого ряда пособий запланировано на 2027 год, а нужные параметры уже заложены в бюджетные проекты, которые пока находятся на рассмотрении. Об этом в разговоре с RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Уже назначенное пособие пересчитают при изменении соответствующей величины без заявления подчеркнул парламентарий

По его словам, с января единое пособие планируют поднять на 6,8%. "При федеральном ориентире детского прожиточного минимума в 19 620 рублей расчетные суммы составят 9 810, 14 715 или 19 620 рублей в месяц. Фактическая выплата равна 50, 75 или 100% регионального детского минимума", - пояснил депутат. Для беременных женщин, добавил он, ориентиром служит региональный минимум трудоспособного населения.

Индексация отдельных пособий, отметил Говырин, произойдет 1 февраля. При коэффициенте 6,8% выплата при рождении ребенка увеличится с 28 450,45 до 30 385,08 рубля, а фиксированный минимальный размер пособия по уходу - с 10 669,64 до 11 395,18 рубля в месяц без учета районных коэффициентов. Итоговый коэффициент, уточнил собеседник RT, правительство определит исходя из фактической инфляции за 2026 год.

Вырастут и максимальные страховые пособия. Предельная выплата по беременности и родам за стандартный отпуск в 140 дней превысит 1,1 млн рублей, а максимум пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит свыше 95,5 тыс. рублей в месяц для работающих граждан, чей соответствующий отпуск начнется в 2027 году. Конкретные суммы, как сказал Говырин, рассчитываются из заработка.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми в России получат новую ежегодную выплату до 189 тысяч рублей.