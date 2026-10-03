В России в 2027 году будут увеличены все виды пенсий

Все виды пенсий увеличат в России в 2027 году В России в 2027 году будут увеличены все виды пенсий

Москва3 окт Вести.В России с 1 января 2027 года проиндексируют на 6,8% единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, а с 1 февраля планируется повысить единовременное пособие по рождению ребенка, сообщал в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Слова министра привела пресс-служба ведомства.

Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, - с 1 января 2027 года на 6,8%, социальные выплаты, среди которых ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка, - с 1 февраля по фактической инфляции, страховые пенсии - дважды с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии - с 1 апреля приводятся в сообщении слова Котякова

Вторая индексация пенсий, которая предусмотрена с 1 апреля, составит 3,3%. На сайте министерства поясняется, что размер надбавки индивидуален и зависит от сформированного пенсионного стажа.

О повышении в России в 2027 году всех видев пенсий ранее говорила и эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Как сообщало правительство России, приводя данные проекта бюджета Социального фонда, средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля.