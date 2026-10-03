Все виды пенсий в России будут проиндексированы в 2027 году

В России в 2027 году будут проиндексированы все виды пенсий Все виды пенсий в России будут проиндексированы в 2027 году

Москва3 окт Вести.В России в 2027 году будут проиндексированы все виды пенсий, в частности, страховые, социальные и военные. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, пока показатели повышения носят предварительный характер.

Страховые пенсии индексируются дважды в год согласно решению, принятому в 2026 году. С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%. Это прогнозный уровень фактической инфляции за 2026 год - именно под нее подгоняется февральская индексация уточнила Подольская

Эксперт также обратила внимание, что с 1 апреля нужно ожидать новый этап индексации страховых пенсий на 3,3%.

В августе работающим пенсионерам будут дополнительно пересчитаны выплаты. Размер повышения будет зависеть от суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за 2026 год. Кроме того, в этом месяце пересчитают также накопительные пенсии, которые будут скорректированы за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Социальные пенсии с 1 апреля вырастут предварительно на 6,8%. Точный коэффициент Минтруд еще не утвердил, поскольку он привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера отмечается в публикации

Военные пенсии планируется проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Предполагается, что размер выплаты увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.