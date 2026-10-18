Эксперт назвал вероятный размер единовременного детского пособия в 2027 году Единовременное пособие при рождении ребенка может превысить 30 тыс. рублей

Москва18 окт Вести.В феврале 2027 года размер единовременного пособия при, выплачиваемого при рождении ребенка, может превысить 30 тысяч рублей, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он напомнил, что с 1 февраля текущего года размер выплаты составляет 28 450 рублей, а до этого – 26 941 рубль.

С 1 февраля 2027 года ожидается увеличение до 30 385 рублей сказал эксперт ТАСС

Доцент пояснил, что прирост будет равен 6,8% или 1934 рубля. Собеседник агентства добавил, что в случае рождения в семье нескольких детей, пособие будет выплачено на каждого из них.

Ранее зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис заявила о необходимости увеличения детского прожиточного минимума. По ее словам, сейчас его размер – 18 731 рубль – очень скромный.