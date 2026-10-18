Москва18 октВести.В феврале 2027 года размер единовременного пособия при, выплачиваемого при рождении ребенка, может превысить 30 тысяч рублей, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил, что с 1 февраля текущего года размер выплаты составляет 28 450 рублей, а до этого – 26 941 рубль.
С 1 февраля 2027 года ожидается увеличение до 30 385 рублейсказал эксперт ТАСС
Доцент пояснил, что прирост будет равен 6,8% или 1934 рубля. Собеседник агентства добавил, что в случае рождения в семье нескольких детей, пособие будет выплачено на каждого из них.
Ранее зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис заявила о необходимости увеличения детского прожиточного минимума. По ее словам, сейчас его размер – 18 731 рубль – очень скромный.