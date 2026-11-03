Москва3 нояВести.Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2027 году составит 1,1 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков.
В настоящее время эта выплата составляет 955 тысяч рублей.
Максимальная сумма пособия по беременности и родам в следующем году составит 1,1 миллиона рублейсказал Чирков
Работающие мамы в России получают выплату с учетом своей зарплаты за последние два года за счет страховых взносов.
Ранее репродуктолог Евгений Греков рассказал ИС "Вести", с чем связано рекордное число родившихся в Москве двойняшек. По статистике Социального фонда России, за девять месяцев в столице родилось 1075 пар двойняшек.