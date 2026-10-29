Эксперт объяснил бум рождаемости двойняшек в Москве Репродуктолог объяснил рекорд Москвы по рождению двойняшек прогрессом в медицине

Москва29 окт Вести.Репродуктолог Евгений Греков рассказал ИС "Вести", с чем связано рекордное число родившихся в Москве двойняшек.

Согласно статистике Социального фонда России, за девять месяцев в столице родилось 1075 пар двойняшек.

Здесь две причины. Первая причина — наконец-то у нас научились лечить, с одной стороны, нарушения зачатия или снижение фертильности, а с другой стороны, благодаря центрам ЭКО, — экстракорпоральному оплодотворению женщины, — и еще благодаря правильно грамотному ведению беременности, гинекологи научили женщин вынашивать сразу двоих детей. То есть при ЭКО подсаживают сразу два-три эмбриона, и некоторые женщины оставляют несколько эмбрионов объяснил Греков

Он отметил, что гинекологи научились и стали обучаться правильному ведению беременности: вовремя вводить препараты гормонов щитовидной железы, железа и витамины.

Врач также обратил внимание на качество наблюдения беременности в женских консультациях.

Все контролируют, осматривают рождение детей с внутриутробной патологией…У нас 10 лет назад это считалось большой проблемой после ЭКО. Сейчас процент снижается, потому что мы не только научились подсаживать несколько эмбрионов и, по большому счету, вынашивать их, но мы еще научились все-таки производить здоровых детей благодаря тому, что вовремя вводим нужные препараты резюмировал он

Ранее сообщалось о рождении шести пар двойняшек за неделю в Приморье.