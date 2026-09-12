Врач объявил о моде на многодетность в Крыму Главврач роддома Беглицэ: в Крыму появляется все больше многодетных семей

Москва12 сен Вести.Главврач Симферопольского клинического роддома №1 Дмитрий Беглицэ сообщил ИС "Вести", что в Крыму появляется все больше многодетных семей, за последнее время сразу три женщины стали мамами в девятый раз, а одна – в десятый.

Устойчивая тенденция у нас. Чаще мы видим третьи, четвертые, пятые роды. В августе и сентябре хороший всплеск женщин, которые являются заслуженными мамами сказал руководитель роддома

Ранее сообщалось, что в семье Беляковых на свет появился десятый ребенок. Женщина и малыш чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой. Мальчику дали имя Александр.