Глава Башкирии: я бы еще больше детей имел, но возраст уже не позволяет

Глава Башкирии заявил, что хотел бы иметь больше количество детей Глава Башкирии: я бы еще больше детей имел, но возраст уже не позволяет

Москва11 сен Вести.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров высказал сожаление, что хотел бы иметь большее число детей, но возраст уже не позволяет. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Вот я лично жалею. Я бы еще больше детей имел. Возраст уже не позволяет, но я бы имел еще больше детей, потому что нет ничего счастливее, чтобы у тебя было много детей сказал Хабиров

Также глава республики отметил, что для будущих семей необходимо создавать комфортные условия в регионе.

Нельзя забывать, что молодая семья или чуть постарше, когда они принимают решение, они еще отталкиваются от экономической обстановки. Насколько гарантирована работа, зарплата, окружающая среда, хорошая качественная медицина, образование для своих детей, комфортная среда и так далее. Это должна быть часть большой государственной идеологии отметил он

По его словам, сегодня в Башкирии количество многодетных семей составляет свыше 50 тысяч, и этот показатель продолжает расти.