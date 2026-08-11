Москва11 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством правительства указал, что на фоне снижения рождаемости в республике осознанное материнство и отцовство должно стать "модным трендом".

Он призвал найти действенную формулу, которая "оживит демографические процессы" и "сделает модным трендом" осознанное родительство.

Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два: двое родителей - двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше - трое и больше сказал президент Белоруссии

Лукашенко отметил, что молодые люди стали откладывать рождение детей, отдавая приоритет образованию и карьере. При этом в Белоруссии родителям оказывается ощутимая материальная поддержка.

Казалось бы, рожайте! На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен сказал он

Белорусский лидер отметил, что за 10 лет число новорожденных в Белоруссии сократилось почти вдвое – примерно со 120 тысяч в 2015 году до 55 тысяч в 2025-м. При этом ВВП на душу населения за тот же период вырос с 18 тысяч до 35 тысяч долларов.