Москва11 авгВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством правительства указал, что на фоне снижения рождаемости в республике осознанное материнство и отцовство должно стать "модным трендом".
Он призвал найти действенную формулу, которая "оживит демографические процессы" и "сделает модным трендом" осознанное родительство.
Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два: двое родителей - двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше - трое и большесказал президент Белоруссии
Лукашенко отметил, что молодые люди стали откладывать рождение детей, отдавая приоритет образованию и карьере. При этом в Белоруссии родителям оказывается ощутимая материальная поддержка.
Казалось бы, рожайте! На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматиченсказал он
Белорусский лидер отметил, что за 10 лет число новорожденных в Белоруссии сократилось почти вдвое – примерно со 120 тысяч в 2015 году до 55 тысяч в 2025-м. При этом ВВП на душу населения за тот же период вырос с 18 тысяч до 35 тысяч долларов.