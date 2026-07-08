Москва8 июл Вести.В Башкирии с особым отношением чествуют День семьи, любви и верности, заявил ИС "Вести" глава республики Радий Хабиров.

С каждым разом мы видим больше и больше интереса со стороны людей [к празднику]. Когда непростые времена проживаем мы все вместе, то опора в лице семьи, опора в лице своей второй половинки, опора в лице многонациональной дружной семьи там, где ты живешь, на родине, это имеет определяющее значение сказал он

Центром празднования Дня семьи, любви и верности в Башкирии стал кафедральный Свято-Троицкий собор Бирска. Епископ Спиридон совершил Литургию в честь празднования этого торжества.

То, что люди просят - они получают просимое. И святые благоверные князья, покровители семьи Петр и Феврония, Муромские чудотворцы, благотворно повлияли не только на духовную составляющую и духовную жизнь жителей города, а, можно сказать, что и всего региона. В этот день [в Бирск] приезжают не только с ближайших населенных пунктов, но и со всех республики заявил он

Два года назад в Бирске в День семьи, любви и верности открыли и освятили памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии.