Москва17 мая Вести.Избрание католикоса-патриарха всея Грузии Шио III является радостной вестью, страна подтвердила свое стремление к единству сестринских церквей, заявил ИС "Вести" председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

[Я это] воспринял с большой радостью, потому что очень важно преемство. И мы знаем, что еще с 2017 года нынешний патриарх-католикос Грузии Шио III был местоблюстителем патриаршего престола. Это был выбор пользовавшегося огромным уважением в Грузии его предшественника патриарха Илии II. И это уже означает, что Грузия подтвердила свою приверженность выбору, что единство и приверженность канонам для Церкви имеет колоссальное и стратегически значимое значение, если есть преемство в международных отношениях и отношениях между сестринскими церквями отметил он

Священнослужитель пожелал успехов Шио III и напомнил, что у нового патриарха Грузии есть опыт служения в Москве, поскольку тот обучался в Троице-Сергиевой Лавре.

Конечно же, [новость о назначении Шио III] очень радостная новость, и дай Господь сил новому предстоятелю пожелал он

В воскресенье 17 мая католикос-патриарх всея Грузии Шио III в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси провел свою первую службу в качестве главы Церкви по случаю Дня святости семьи.