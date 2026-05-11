В Грузии избрали нового патриарха Новым патриархом в Грузии избрали митрополита Шио

Москва11 мая Вести.Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) избран новым патриархом Грузии, сообщил митрополит Анания по итогам голосования на расширенном заседании Грузинской православной церкви.

Местоблюститель Шио — 22 голоса… Митрополит Иов — девять голосов, митрополит Григол — семь голосов​​​. Один голос был аннулирован. Патриархом Грузии избран митрополит Шио заявил Анания

Священный синод Грузинской православной церкви выдвинул трех претендентов на пост патриарха Грузии: местоблюстителя Шио, митрополита Иова и митрополита Григола.

Илия II, который возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года, скончался в тбилисской клинике 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество стало самым долгим в истории Грузинской церкви.