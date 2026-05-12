Москва12 мая Вести.Избранный Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол. Об этом заявили представители духовенства у мцхетского храма Светицховели, где проходит интронизация нового главы Грузинской православной церкви (ГПЦ).

Представители духовенства подтвердили корреспонденту ТАСС, что Шио III уже официально является патриархом Грузии.

С 1977 года Грузинскую православную церковь представлял Илия II, который скончался в тбилисской клинике 17 марта в возрасте 93 лет. 11 мая прошло заседание ГПЦ, в ходе которого местоблюститель, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио получил 22 голоса и был избран новым патриархом страны.