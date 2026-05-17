"Зло не дремлет": в РФ предупредили об опасности раскола мирового православия Эксперт Тэрада: Грузия не позволила сделать себя марионеткой Константинополя

Москва17 мая Вести.Грузия не позволила сделать себя марионеткой Константинопольского патриарха Варфоломея, заявила ИС "Вести" международный правозащитник, публицист Мира Тэрада.

Ранее в Службе внешней разведки России предупреждали, что Фанар (Константинопольский патриархат) может привести к избранию на пост нового католикоса-патриарха всея Грузии своего ставленника.

Этого не произошло, избранным патриархом был избран 12 мая Шио III.

Опасность [со стороны Фанара] всегда есть, потому что зло не дремлет. Но в данном случае я очень рада, что наши братья и сестры в православии в Грузии не позволяют становиться марионетками в этой геополитической игре и продолжают соблюдать и придерживаться традиционной канонической православной веры отметила она

По ее словам, если бы в Грузии пришел ставленник Константинополя, то ситуация ухудшилась бы.

Ожидать можно было бы всего чего угодно, начиная с замены православных крестов на католические, смены служения в храмах. Например, то, что происходит на Украине, то, что творит ПЦУ (неканоническая Православная церковь Украины), - это совершенно непостижимо. И мировое молчание, молчание мировой общественности по этому поводу создает ощущение того, что борьба прекращена и все просто принимают то, что априори никогда не существовало и в целом даже не существует сейчас заявила Тэрада

Ранее митрополит Антоний сообщал, что украинские власти пытаются насильно загнать верующих в раскольническую ПЦУ.