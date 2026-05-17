Москва17 мая Вести.Новый Католикос-патриарх всея Грузии Шио III провел свою первую службу в качестве главы Церкви по случаю Дня святости семьи. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.

Служба прошла в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. На ней присутствовали не только местные жители, но и зарубежные представители, например, от Константинопольской Церкви.

Народ Грузии также собрался у Кашветской церкви в центре столицы, откуда начинается традиционное шествие по случаю праздника к храму Самеба.

Избранный Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол 12 мая.