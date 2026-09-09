В Госдуме рассказали об актуальных мерах поддержки для студенческих семей Депутат Буцкая рассказала об элитном статусе студенческой семьи в институте

Москва9 сен Вести.Студенческая семья – это отдельная, законодательно утвержденная группа, которая является в институте элитной. Подробнее о предоставляемых им мерах поддержки рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью ИС "Вести".

По ее словам, для молодых родителей важен любой аспект государственной поддержки – предоставляемые выплаты, жилье и другие гарантии.

Именно со студенческими семьями встречается ректор. Именно студенческие семьи первыми получают лучшие семейные общежития. Именно мама из студенческой семьи, родившая ребенка, переводится первая с платного отделения на бюджетное отделение. Именно для папы из студенческой семьи есть возможность сделать индивидуальный график обучения, чтобы он успевал и работать, и учиться рассказала депутат

Также Буцкая назвала и суммы денежных пособий, которые предусмотрены для студенческой молодой семьи.

Есть выплаты. И выплаты для беременных студенток сейчас достигают и 100, и 150, и 200, и даже более тысяч рублей во время беременности. Отдельные выплаты есть от института при рождении ребенка, как единовременные, так и ежемесячные добавила она

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о снижении ставки по ипотеке на жилые дома для многодетных семей.