Москва9 сенВести.Студенческая семья – это отдельная, законодательно утвержденная группа, которая является в институте элитной. Подробнее о предоставляемых им мерах поддержки рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью ИС "Вести".
По ее словам, для молодых родителей важен любой аспект государственной поддержки – предоставляемые выплаты, жилье и другие гарантии.
Именно со студенческими семьями встречается ректор. Именно студенческие семьи первыми получают лучшие семейные общежития. Именно мама из студенческой семьи, родившая ребенка, переводится первая с платного отделения на бюджетное отделение. Именно для папы из студенческой семьи есть возможность сделать индивидуальный график обучения, чтобы он успевал и работать, и учитьсярассказала депутат
Также Буцкая назвала и суммы денежных пособий, которые предусмотрены для студенческой молодой семьи.
Есть выплаты. И выплаты для беременных студенток сейчас достигают и 100, и 150, и 200, и даже более тысяч рублей во время беременности. Отдельные выплаты есть от института при рождении ребенка, как единовременные, так и ежемесячныедобавила она
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о снижении ставки по ипотеке на жилые дома для многодетных семей.