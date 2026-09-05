Фельдшер Лушникова сообщила об участившихся атаках на скорую помощь в Крыму

Фельдшер рассказала об участившихся атаках на медиков в Крыму Фельдшер Лушникова сообщила об участившихся атаках на скорую помощь в Крыму

Москва5 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали отправлять на Республику Крым большее количество дронов, участились атаки на гражданские объекты. Об этом рассказала фельдшер Джанкойской станции скорой помощи Татьяна Лушникова в документальном Ольги Курлаевой "Крымский характер", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, медики вынуждены выезжать на заявки в бронежилетах для собственной безопасности.

Дронов сейчас стало больше, атак стало больше. Появилась охота на машины скорой помощи, мы об этом знаем. У нас даже бывали такие случаи, что дрон летал над бригадой. Бригада выходила, спасалась практически.... Поэтому бронежилет – это наша сейчас вторая форма, необходимая сообщила Лушникова

В свою очередь фельдшер Ольга Шваб сообщила, что бронежилеты у медиков есть двух видов: одни полегче – в основном их используют женщины, – другие более тяжелые – их надевают водители скорой помощи.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи.