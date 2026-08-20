Москва20 авг Вести.Расчеты средств ПВО Минобороны России отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Крыму, сообщает республиканское управление МЧС России в мессенджере MAX.

Беспилотная опасность! На территории Республики Крым работает ПВО говорится в публикации

Жителей призвали сохранять спокойствие, укрыться в защищенных помещениях, избегать открытой местности и оставаться в безопасных местах до отмены беспилотной опасности.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил ранее, что в результате удара ВСУ в Симферопольском районе погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, ранены. Еще один человек получил ранение в Сакском районе республики.