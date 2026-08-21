МЧС: на востоке и в центральных районах Крыма работает ПВО

Система ПВО сработала на востоке и центральных районах Крыма МЧС: на востоке и в центральных районах Крыма работает ПВО

Москва21 авг Вести.На востоке и в центральных районах Крыма работает система противовоздушной обороны по отражению беспилотной опасности. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.

На востоке и в центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Беспилотная опасность в Крыму была объявлена во второй половине дня 20 августа, на полуострове работала ПВО.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате удара ВСУ в Симферопольском районе погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, ранены. Еще один человек получил ранение в Сакском районе республики.