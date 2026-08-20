Москва20 авг Вести.Враг снова атаковал Крым, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе