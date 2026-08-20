Москва20 авгВести.Враг снова атаковал Крым, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районенаписал он в мессенджере MAX
Аксёнов выразил соболезнования близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Он заверил, что всем обязательно будет оказана необходимая помощь.
Глава Крыма убедительно попросил граждан проявлять бдительность и осторожность.