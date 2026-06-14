Москва14 июнВести.На территории Крыма работает система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Ранее на территории региона объявили беспилотную опасность, уведомление было опубликовано в мессенджере MAX региональным главком МЧС России в 18.36 по московскому времени в воскресенье, 14 июня.
Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информацииговорится в заявлении ведомства
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту временно остановлено движение автомобильного транспорта.