В МЧС сообщили о работе системы ПВО в Крыму В Крыму работает ПВО

Москва14 июн Вести.На территории Крыма работает система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Ранее на территории региона объявили беспилотную опасность, уведомление было опубликовано в мессенджере MAX региональным главком МЧС России в 18.36 по московскому времени в воскресенье, 14 июня.

Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации говорится в заявлении ведомства

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту временно остановлено движение автомобильного транспорта.