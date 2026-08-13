Система ПВО сработала в центральных районах Крыма МЧС: в центральных районах Крыма работает ПВО

Москва13 авг Вести.В центральных районах Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.

В центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее в ночь на 13 августа средства ПВО сработали на севере Крыма. В настоящее время в целях безопасности прервано движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Воздушная тревога объявлена также в Севастополе.