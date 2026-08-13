Москва13 авгВести.На Крымском мосту введен временный запрет на движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в сообщении информцентра, которое опубликовано в канале на платформе MAX в 1.47 мск
Ранее в ночь на 13 августа в Крыму был введен режим беспилотной опасности, на севере полуострова сработала система противовоздушной обороны. В Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность.