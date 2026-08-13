На Крымском мосту перекрыто движение автомобилей Движение автомобилей по Крымскому мосту временно закрыто

Москва13 авг Вести.На Крымском мосту введен временный запрет на движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в сообщении информцентра, которое опубликовано в канале на платформе MAX в 1.47 мск

Ранее в ночь на 13 августа в Крыму был введен режим беспилотной опасности, на севере полуострова сработала система противовоздушной обороны. В Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность.