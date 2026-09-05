Помощник главы Крыма: Киев хотел вызвать у нас панику, а получил обратный эффект

Помощник главы Крыма указала на обратный эффект от действий Киева на полуострове Помощник главы Крыма: Киев хотел вызвать у нас панику, а получил обратный эффект

Москва5 сен Вести.Киевский режим, обстреливая Республику Крым и отправляя БПЛА на гражданскую инфраструктуру, пытался вызвать панику в регионе, однако получил обратный эффект. Такое мнение выразила помощник главы Крыма Ольга Курлаева в своем документальном фильме "Крымский характер", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, крымчане, которые даже не планировали брать в руки оружие, встали на защиту своего региона.

Отправляя БПЛА на мирную инфраструктуру Крыма, обстреливая тылы полуострова, Киев пытался вызвать панику, бегство, негодование, отчаяние – все, что угодно. Но получил обратный эффект. Даже те крымчане, которые не планировали брать в руки оружие, теперь тренируются в крымском БАРСе (Добровольческий отряд "БАРС Крым". – Прим. ред.) и стоят за пулеметами ночами заявила Курлаева

Жители региона в беседе с Курлаевой также признаются, что не боятся действий Киева, а переживают лишь за безопасность своих близких.

Мы не боимся их. Мы боимся того, что они могут причинить. Я, например, боюсь смерти своих близких, за здоровье переживаю своих близких, также за здоровье гражданских поделился участник добровольческого отряда "БАРС Крым" с позывным Тула

По словам другого участника отряда, добровольца с позывным Юрист, осознавая опасность для своих родных, не раздумывая встаешь на их защиту.

Знаете, когда над твоим домом пролетает дрон, а ты своим телом прикрываешь ребенка семилетнего, и тогда ты полностью испытываешь такое чувство непередаваемое, родительское и гражданское, что вольно-невольно хочется принять участие сказал он

Ранее Курлаева отмечала попытки "ждунов и пособников" Киева раскачать ситуацию в Крыму изнутри. Однако, по словам помощника главы региона, сделать этого им не удается.