Москва5 сен Вести.Жители Крыма звонят в компанию ЮЭС ГУП РК "Крымэнерго" с готовностью помочь специалистам, занимающимся восстановлением электроснабжения региона после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в документальном фильме Ольги Курлаевой "Крымский характер" рассказал замначальника управления компании Евгений Мельников, сообщает ИС "Вести".

По его словам, нередко жители предлагают принести энергетикам еду, воду и другие необходимы вещи.

Просто [поступают] звонки: "Извините, я не звоню, потому что у меня нет электричества, скажите, что мы можем сделать, чем вас подкормить, что вам еще принести?" Начиная с того, что "у меня есть КАМАЗ, я пеку булочки, я могу вам привезти воду, что вам надо". Вот такие звонки, такая помощь, она очень, конечно, цепляет поделился Мельников

Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева рассказала, что энергетики в Крыму работают без выходных и отпусков, чтобы поддерживать энергосистему полуострова.