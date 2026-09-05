Москва5 сенВести.В Крыму продолжает действовать режим ЧС из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Крымчане помогают друг другу в условиях отключения электричества, содействие оказывают также волонтеры и предприниматели. Об этом рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева в своем документальном фильме "Крымский характер", сообщает ИС "Вести".
На севере и востоке полуострова, как рассказала Курлаева, организован подвоз бутилированной питьевой воды.
Как и в блэкаут 2015-го, как и в страшную засуху 2019-го, как и в "шторм века" 2023-го, крымчане снова помогают друг другу… Волонтеры разносят продуктовые наборы по квартирам или оставляют в пунктах содействия. Это такие островки света и связи, запитанные от генераторовотметила Курлаева
Зарядить телефоны жители региона могут в магазинах и кафе, где стоят генераторы. Продавцы и официанты готовы помочь в этом, сообщила Курлаева.
В пунктах содействия есть холодильники, где можно хранить лекарства и заморозить воду для охлаждения продуктов уже дома. Весь аппарат чиновников и депутатский корпус без отпусков и каникул работает на земле. На юге развернули полевые кухни с горячим питанием, в отдаленные села поехали автолавки и мобильные генераторыдобавила помощник главы полуострова
По словам ее словам, социально значимые объекты в пострадавших от отключений электроэнергии районах были переведены на резервные источники питания. Топливо для них отпускается вне очереди и без ограничений, сказала помощник главы региона.
Ранее Курлаева указала на обратный эффект от действий Киева по отношению к полуострову. По ее словам, Украина пыталась посеять панику в Крыму, но у нее это не вышло.