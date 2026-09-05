В Крыму рассказали о помощи жителям региона в условиях режима ЧС Помощник главы Крыма рассказала, как на полуострове в режим ЧС помогают людям

Москва5 сен Вести.В Крыму продолжает действовать режим ЧС из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Крымчане помогают друг другу в условиях отключения электричества, содействие оказывают также волонтеры и предприниматели. Об этом рассказала помощник главы Крыма Ольга Курлаева в своем документальном фильме "Крымский характер", сообщает ИС "Вести".

На севере и востоке полуострова, как рассказала Курлаева, организован подвоз бутилированной питьевой воды.

Как и в блэкаут 2015-го, как и в страшную засуху 2019-го, как и в "шторм века" 2023-го, крымчане снова помогают друг другу… Волонтеры разносят продуктовые наборы по квартирам или оставляют в пунктах содействия. Это такие островки света и связи, запитанные от генераторов отметила Курлаева

Зарядить телефоны жители региона могут в магазинах и кафе, где стоят генераторы. Продавцы и официанты готовы помочь в этом, сообщила Курлаева.

В пунктах содействия есть холодильники, где можно хранить лекарства и заморозить воду для охлаждения продуктов уже дома. Весь аппарат чиновников и депутатский корпус без отпусков и каникул работает на земле. На юге развернули полевые кухни с горячим питанием, в отдаленные села поехали автолавки и мобильные генераторы добавила помощник главы полуострова

По словам ее словам, социально значимые объекты в пострадавших от отключений электроэнергии районах были переведены на резервные источники питания. Топливо для них отпускается вне очереди и без ограничений, сказала помощник главы региона.

Ранее Курлаева указала на обратный эффект от действий Киева по отношению к полуострову. По ее словам, Украина пыталась посеять панику в Крыму, но у нее это не вышло.