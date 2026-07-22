Москва22 июл Вести.Власти Крыма оказывают беспрецедентную помощь бизнесу с топливом и электроэнергией, рассказала помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Беспрецедентная поддержка малому и среднему бизнесу, предприятиям, промышленникам оказывается именно из регионального бюджета. Это и субсидирование, возможность приобрести альтернативные источники питания, то есть солнечные батареи или генераторы с большой льготой на аренду… Чтобы бизнес все-таки чувствовал себя не то чтобы комфортно, но держался на плаву отметила Курлаева

Ранее помощник главы Республики Крым рассказала, что в условиях нехватки топлива, электроэнергии и воды жители полуострова поддерживают друг другу и организовывают различные сообщества для взаимопомощи.